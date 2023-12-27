Республика Молдова столкнулась с острой нехваткой кадров

Вице-премьер-министр Дмитрий Алайба объявляет о новой „волне” либерализации рынка труда. После упрощения процедуры получения права на работу для граждан стран Европейского союза министр экономического развития и цифровизации заявляет, что готовит либерализацию рынка труда для граждан Турции, Армении, Украины, Грузии и стран Балкан.