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Национальная энергосистема Кубы вышла из строя

Энергосистема Кубы полностью вышла из строя, сообщила государственная компания Union Elecrtica. Масштабные блэкауты стали обычным делом для Острова Свободы с конца 2024 года, что связано с нехваткой топлива, ветхостью инфраструктуры и последствиями американских санкций.

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