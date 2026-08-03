Национальная энергосистема Кубы вышла из строя

Энергосистема Кубы полностью вышла из строя, сообщила государственная компания Union Elecrtica. Масштабные блэкауты стали обычным делом для Острова Свободы с конца 2024 года, что связано с нехваткой топлива, ветхостью инфраструктуры и последствиями американских санкций.