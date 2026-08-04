Украинские атаки на НПЗ привели к росту продаж российской сырой нефти за рубеж Объёмы нефтепереработки в России из-за ударов дронов ВСУ по нефтеперерабатывающим завода.
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Украинские атаки на НПЗ привели к росту продаж российской сырой нефти за рубеж Объёмы нефтепереработки в России из-за ударов дронов ВСУ по нефтеперерабатывающим завода.
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