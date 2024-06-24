Сергей Павлович: «Был готов ко всему, но слишком стремился к нокауту и пропустил много ненужных ударов. Обещаю вернуться сильнее и мудрее»

«Это был не мой день, все пошло не по плану. Я был готов ко всему, но слишком сильно стремился к нокауту и пропустил много ненужных ударов.
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