Лебеди-кликуны выбирают Ленобласть. В Приозерске заметили около 20 белоснежных красавцев

Как рассказал биолог Павел Глазков в Telegram-канале "Каждой твари по паре", это не единственный случай, когда в наших краях остаются зимовать лебеди-кликуны, при том, что обычно они мигрируют в Западную Европу.
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