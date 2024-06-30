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Наволочка из морозилки поможет заснуть в жару

Наволочка из морозилки поможет заснуть в жару

Для охлаждения организма также рекомендуется погружать руки и ноги в холодную воду.Во время теплового удара температура тела может подняться свыше 40 градусов.

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