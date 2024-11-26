Смейся до слёз
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Смейся до слёз

402 подписчика

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Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Вот это извращения у чуреков!!! А я думал, что там только педофилией ограничиваются, заключая браки стариков с 10-12 ...Девушка отменила ...
  • Алекс Сэм
    Добрый чел, у нас бы или стёкла похерачили или тросом за фаркоп отволокли бы в сторонуМужчина завернул ...
  • Эльдар Алиев
    😳🤷‍♂️🤣🤣🤣🤣Мужчина завернул ...

15 жизненных переписок для тех, кто хочет посмеяться

15 жизненных переписок для тех, кто хочет посмеяться

На нашем сайте регулярно публикуются подборки смешных смс-фрагментов. Почему всем так нравится читать чужие переписки? Наверное, потому что, многие проживают похожее: курьезы на работе и в отношениях, неожиданные ситуации в быту.

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