РИАМО
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАМО

59 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Смирнова
    Да какие они граждане России,они имеют двойное гражданство а двойное у нас запрещено.Число погибших по...
  • федор
    Кому ты нужна мразота. Сама на помойке сдохнешь от укусов клопов . Много чести тебе марамойка.Le Figaro: Марина...
  • анатолий панов
    Кому нахрен  ты сдалась    лохудра.Le Figaro: Марина...

Глава JPMorgan рассказал о наступлении опасного времени для инвесторов

Глава JPMorgan рассказал о наступлении опасного времени для инвесторов

РИАМО - 14 окт. Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон отметил, что украинский конфликт и ситуация в Израиле грозят далеко идущими последствиями для энергетических и продовольственных рынков, сферы торговли и геополитических отношений, сообщает РБК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх