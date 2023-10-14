Глава JPMorgan рассказал о наступлении опасного времени для инвесторов

РИАМО - 14 окт. Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон отметил, что украинский конфликт и ситуация в Израиле грозят далеко идущими последствиями для энергетических и продовольственных рынков, сферы торговли и геополитических отношений, сообщает РБК.