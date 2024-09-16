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Инна Гончаренко: «Очень люблю наполненные энергией и куражом программы Кондратюка. Он показывает танцевальное, поднимающее настроение зрителям»

«Впечатление от контрольных прокатов максимально хорошие. Всех была рада видеть, уже соскучились. Не только я, думаю, все.

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