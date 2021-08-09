Олимпийская сборная России встретится с болельщиками на Красной площади

Сборная России после прилета из Токио с Олимпийских игр на «Золотом рейсе» в московский аэропорт Внуково отправится на торжественную встречу на Красную площадь, сообщил РИА Новости президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.