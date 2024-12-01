В погоне за звездными пенисами, или Чем знаменита Синтия «Гипсолитейщица» Албриттон

Фанаты — люди решительные и непредсказуемые. Они могут поехать за своим кумиром на другой конец света автостопом, залезть в окно отеля ради автографа или броситься под колеса лимузина ради одного мгновения внимания.
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