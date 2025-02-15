"Это не монтаж, ему совсем худо". В Мюнхене с Зеленским что-то случилось. А тут еще Вэнс приструнил

Светлана Арт Клоун то он клоун) но похоже из под контроля вышел и творит черное! Да и хохлы на фронте отступать не собираются ! Всех тварей в расход!!!!

Г Громыко После Майдана,устроенного Западом, хохлы бодро орали "Москали -рабы.Мы свободны людыны.Надо будет и президента опять поменяем!" Бодрость, как и свобода, куда-то пропали. Фашистский режим под управлением англосаксов зажал хохлов так, что и пикнуть не смеют.И не слышно возгласов о полной свободе на украине. Ну только тролли иногда несут откровенное вранье о европейском пути и свободе в недостране.....