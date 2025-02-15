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"Это не монтаж, ему совсем худо". В Мюнхене с Зеленским что-то случилось. А тут еще Вэнс приструнил

"Это не монтаж, ему совсем худо". В Мюнхене с Зеленским что-то случилось. А тут еще Вэнс приструнил

Отчитав Европу, вице-президент США Джей Ди Вэнс вовсе не испугался своей собственной смелости, и уже на следующей встрече с Зеленским не стал церемониться и с ним.

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Комментарии
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Светлана Арт
Клоун то он клоун) но похоже из под контроля вышел и творит черное! Да и хохлы на фронте отступать не собираются ! Всех тварей в расход!!!!
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3 час.
Г
Громыко
После Майдана,устроенного Западом, хохлы бодро орали  &quot;Москали -рабы.Мы свободны людыны.Надо будет и президента опять поменяем!&quot; Бодрость, как и свобода, куда-то пропали. Фашистский режим под управлением англосаксов зажал хохлов так, что и пикнуть не смеют.И не слышно возгласов о полной свободе на украине. Ну только тролли иногда несут откровенное вранье о европейском пути и свободе в недостране.....
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1 час.
В С
Всё идёт к тому, что паскудо-бритиши скоро его удавят. В этом они мастера высшего пилотажа. А ещё , возможна судьба сукишвили.
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31 мин.
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