Маркиньос о вылете от «Реала»: «ПСЖ» заслуживал большего по сумме двух матчей, но заплатил высокую цену за ошибки»

Маркиньос прокомментировал вылет «ПСЖ» из 1/8 Лиги чемпионов. Защитник парижского клуба высказался после ответного матча с «Реалом» (1:3, первая игра – 1:0).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх