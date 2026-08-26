Жить рядом с крупнейшим космодромом на планете будет выгодно: SpaceX вдвое снизила цену Starlink для жителей Луизианы — и скидка будет действовать постоянно

Для новых клиентов компания также отменяет первоначальную плату за оборудование комплекта Residential SpaceX запустила специальную программу для жителей округа Вермилион в Луизиане, где компания планирует построить новый космодром Starbase.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии