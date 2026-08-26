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Жить рядом с крупнейшим космодромом на планете будет выгодно: SpaceX вдвое снизила цену Starlink для жителей Луизианы — и скидка будет действовать постоянно

Жить рядом с крупнейшим космодромом на планете будет выгодно: SpaceX вдвое снизила цену Starlink для жителей Луизианы — и скидка будет действовать постоянно

Для новых клиентов компания также отменяет первоначальную плату за оборудование комплекта Residential SpaceX запустила специальную программу для жителей округа Вермилион в Луизиане, где компания планирует построить новый космодром Starbase.

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