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«Газпром нефть» автоматизирует нефтедобычу на арктических месторождениях

«Газпром нефть» автоматизирует нефтедобычу на арктических месторождениях

ГЫДАН, 31 октября, ФедералПресс. «Газпром нефть» совместно с российской ИТ-компанией NVI Solutions реализовала пилотный проект по автоматизации процессов добычи нефти на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове (ЯНАО).

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