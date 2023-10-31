«Газпром нефть» автоматизирует нефтедобычу на арктических месторождениях

ГЫДАН, 31 октября, ФедералПресс. «Газпром нефть» совместно с российской ИТ-компанией NVI Solutions реализовала пилотный проект по автоматизации процессов добычи нефти на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове (ЯНАО).
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