Рогов назвал заявление Буданова о новом наступлении ВСУ политической игрой

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о весеннем наступлении украинских войск политической игрой.
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