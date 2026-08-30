Путин и Пашинян обсудят референдум о вступлении Армении в Евросоюз

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Бишкеке намерены затронуть тему возможного проведения референдума в Армении по вопросу вступления республики в Евросоюз, сообщил 30 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.