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Регионы России

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Путин и Пашинян обсудят референдум о вступлении Армении в Евросоюз

Путин и Пашинян обсудят референдум о вступлении Армении в Евросоюз

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Бишкеке намерены затронуть тему возможного проведения референдума в Армении по вопросу вступления республики в Евросоюз, сообщил 30 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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