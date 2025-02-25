Россиянкам хотят разрешить брать двойные фамилии сразу после свадьбы: Иванова-Петрова как компромисс

Законопроект «О внесении изменения в статью 32 Семейного кодекса Российской Федерации», инициированный отдельными депутатами Госдумы РФ, позиционируется довольно-таки торжественно: мол, дать женщинам больше свободы выбора в вопросе смены фамилии в браке! На практике же, если разобраться, все сводится к одному-единственному бюрократическому нюансу, который вряд ли был актуален для многих новобрачных .