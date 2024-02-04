Разбираемся в возрастных особенностях популярной безинъекционной методики омоложения: какие мышцы и как нужно тренировать, чтобы не было морщин.

Чем старше вы становитесь, тем больше ваши повседневные привычки отражаются на вашем лице. Неправильное положение головы и шеи, чересчур активная мимика, сутулость и т д напрямую влияют на красоту и молодость.
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