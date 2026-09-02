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ИА Регнум

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Сальдо показал видео удара ВСУ по колонне волонтеров под Алёшками

Видео удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гуманитарной колонне волонтеров под Алёшками опубликовал 2 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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