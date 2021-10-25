Одну из улиц Уссурийска перекроют из-за ремонта водопровода

В связи с ремонтными работами движение ограничат по улице Выгонной в Уссурийске на этой неделе. В течение двух дней на небольшом участке дороги специалисты МУП "Уссурийск-Водоканал" будут ремонтировать водопроводные сети, сообщает ИА UssurMedia.