Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    От мёртвого осла уши укрошумеры, возможно, получат.Путин назначил По...
  • Елена Бреслова
    вот не пишут, но почему я уверена, что водитель такси мигрант?!Пешехода в состоя...
  • SL
    А можно ли заголовок писать более понятным языком, чем «Е», «Кэ», «Лэ», «Мэ», «Нэ»?Специалисты филиа...

Одну из улиц Уссурийска перекроют из-за ремонта водопровода

Одну из улиц Уссурийска перекроют из-за ремонта водопровода

В связи с ремонтными работами движение ограничат по улице Выгонной в Уссурийске на этой неделе. В течение двух дней на небольшом участке дороги специалисты МУП "Уссурийск-Водоканал" будут ремонтировать водопроводные сети, сообщает ИА UssurMedia.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх