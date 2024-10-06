В трех районах Петербурга ограничат движения транспорта с 6 октября

В связи с дорожными работами Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в Адмиралтейском районе с 6 октября по 18 ноября ограничивается движение транспорта по улице Розенштейна от набережной Обводного канала до улицы Ивана Черных.
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