В Москве суд ликвидировал организацию узбекской диаспоры

Вера Голубь

Не должно быть никаких диаспор и автономий- нарушили они что-то или нет... никаких!!! Такая вот экспансияя должна быть, замоташки должны снять свои тряпки исламистские... и если хоть кто-то рот откроет против местных жителей- лишение гражданства, тюрьма, если есть преступление и пожизненная депортация в кишлак вместе со всем кишлачным семейством! И хватит уж этих пловных праздников...