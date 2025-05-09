Дарья Григоренко Мосгорсуд ликвидировал «Узбекскую национально-культурную автономию» Московский городской суд признал, что организация узбекской диаспоры в Москве нарушила требования Гражданского кодекса и проигнорировала предписания.
В Москве суд ликвидировал организацию узбекской диаспоры
Комментарии
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Вера Голубь
Не должно быть никаких диаспор и автономий- нарушили они что-то или нет... никаких!!! Такая вот экспансияя должна быть, замоташки должны снять свои тряпки исламистские... и если хоть кто-то рот откроет против местных жителей- лишение гражданства, тюрьма, если есть преступление и пожизненная депортация в кишлак вместе со всем кишлачным семейством! И хватит уж этих пловных праздников...
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21 час.
Tania Еременко
А Таджикскую? А Азер - скую? И высылать из России глав эти ОПГ.
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11 час.
Игорь Василевский
Так несут же!! Насильно коррумпируют!! Чиновники не хотят, а им насильно по карманам деньги пихают!! НАСИЛЬНО!!!
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8 час.
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