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Непревзойденная реакция мужа на отфотошопленные снимки жены

Непревзойденная реакция мужа на отфотошопленные снимки жены

Фотограф из Техаса Виктория Хальтон сделала фотосессию одной американке за 40 в достаточно хорошей форме, но, как и у всех женщин, у нее была одна маленькая просьба – подправить фото тут и там, зафотошопить целлюлит, растяжки, лишние складочки и морщины.

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Комментарии
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Samarium
Какие прекрасные слова....Любить следует свою жену, с которой столько пройдено и пережито на жизненном пути... любить ее со всеми ее достоинствами, которые определяют все и с  недостатками, которые уже даже и не замечаешь,  а не отфотошопленный и совершенно чужой образ какой-то пусть и красивой,  но совершенно чужой вам женщины, не вызывающей никаких чувств и воспоминаний....
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