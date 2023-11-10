Фотограф из Техаса Виктория Хальтон сделала фотосессию одной американке за 40 в достаточно хорошей форме, но, как и у всех женщин, у нее была одна маленькая просьба – подправить фото тут и там, зафотошопить целлюлит, растяжки, лишние складочки и морщины.
Непревзойденная реакция мужа на отфотошопленные снимки жены
Комментарии
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Samarium
Какие прекрасные слова....Любить следует свою жену, с которой столько пройдено и пережито на жизненном пути... любить ее со всеми ее достоинствами, которые определяют все и с недостатками, которые уже даже и не замечаешь, а не отфотошопленный и совершенно чужой образ какой-то пусть и красивой, но совершенно чужой вам женщины, не вызывающей никаких чувств и воспоминаний....
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