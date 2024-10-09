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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Paradox не потеряла надежду бросить вызов The Sims, несмотря на провал с Life by You Комп...

Paradox не потеряла надежду бросить вызов The Sims, несмотря на провал с Life by You Комп...

Paradox не потеряла надежду бросить вызов The Sims, несмотря на провал с Life by YouКомплексные ролевые игры вроде потенциальной Vampire: The Masquerade — Bloodlines 3 не вписываются в стратегию издательства Paradox Interactive, в отличие от симуляторов жизни, несмотря на горький опыт с Life by You.

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