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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павел Сучков о Самсонове: «Удивительно, что после провального сезона в «Сочи» он подписывает контракт за океаном. «Шаркс» как будто не смотрели его игры в прошлом чемпионате»

Бывший вратарь «Спартака» Павел Сучков высказался о переходе голкипера Ильи Самсонова в «Сан-Хосе».

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