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ФСБ задержала жителя Тамбовской области за передачу Киеву сведений о ТЭК

Жителя Тамбовской области, который передавал украинским спецслужбам сведения о военных объектах и объектах топливно-энергетического комплекса, задержали по подозрению в госизмене.

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