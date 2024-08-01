Карельский суд признал действия Финляндии и нацистской Германии в годы ВОВ геноцидом

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа, ФедералПресс. Верховный суд Карелии признал геноцидом и военными преступлениями действия немецко-фашистских захватчиков, войск Финляндии и оккупационных властей на территории Республики во время Великой Отечественной войны.
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