Геннадий Свешников

Всё уже решено свыше и это понимают те,кто был на параде Победы 9 мая.Русские, вместе со всеми национальностями Советского Союза и братскими народами Европы -повесили красное знамя, расписавшись на колонах Рейхстага,без Дональда показали кто прав в разгроме фашисткой Германии.❗👁️✍️🪓🎷🙏