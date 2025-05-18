Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Українська сторона спiлкусться через перекладача

Українська сторона спiлкусться через перекладача

Українська сторона спiлкусться через перекладача Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Всё уже решено свыше и это понимают те,кто был на параде Победы 9 мая.Русские, вместе со всеми национальностями Советского Союза и братскими народами Европы -повесили красное знамя, расписавшись на колонах Рейхстага,без Дональда показали кто прав в разгроме фашисткой Германии.❗👁️✍️🪓🎷🙏
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