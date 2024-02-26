Силуанов: любые действия с активами России за рубежом получат симметричный ответ

Любые действия с зарубежными активами Российской Федерации получат симметричный ответ. С соответствующим предупреждением, как передает РИА Новости, выступил Антон Силуанов, руководитель отечественного министерства финансов.
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