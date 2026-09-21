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Электронным голосованием воспользовались более 300 тысяч уральцев

Электронным голосованием воспользовались более 300 тысяч уральцев

Свердловская область заняла второе место в России по числу избирателей, которые проголосовали на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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