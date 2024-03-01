Снова без помощи Украине: сенат США одобрил законопроект о временном бюджете

Американский сенат 77 голосами «за» и 13 «против» принял законопроект о краткосрочных расходах, который переносит угрозу остановки финансирования правительства (шатдауна) с ближайших выходных на конец месяца, сообщил The Hill.
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