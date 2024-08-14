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Ученые описали механизм, лежащий в основе пробуждения «спящих» нейральных стволовых клеток

Ученые описали механизм, лежащий в основе пробуждения «спящих» нейральных стволовых клеток

Идея использования нейральных стволовых клеток (НСК) для лечения нейродегенеративных заболеваний возникла давно, однако ученых останавливала проблема получения этих клеток В мозге взрослого млекопитающего большинство НСК, которые происходят из нервной системы и могут превращаться в различные типы клеток мозга, остаются спящими до тех пор, пока не получат определенные сигналы активации.

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