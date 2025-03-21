Водитель автобуса начал лихорадочно звонить дружкам из диаспоры, после того как решил проскочить на красный и пол-автобуса свалились на пол

Виктор Луговой

Разное доводилось видеть с водителями южных кровей... Самое невинное: тронувшись с пассажирами от конечной по Решетникова ("Электросила"), тэщ узбек остановился у Московского рынка, заглушил двигло (оставив ключи в замке) и ушёл покупать себе лаваш. (Телефон автопредприятия "для претензий", вывешенный в салоне, оказался пустышкой, - на вызов ноль реакции.) ...Маршрутка (счас уже не помню, то был ПАЗик или турок) выкатывает на перекрёсток с Витебским в сторону Благодатной на красный. Ох, думаю, да что же в башке у водителя?? А водитель, оказывается, приплясывает на своём водительском месте что-то типа лезгинки с характерными верчениями рук в стороны. То есть - не держась за руль. (Время вечернее, движения оказалось мало, - тогда повезло, в бочину никто не прилетел. Но танцующий за рулём - запомнился.) ...Как помню, - в декабре 2003 водитель маршрутки-микробуса решил пройти поворот по малому радиусу на Белградскую, не снижая скорости. Газелька встала на левые колёса (я сидел сзади, ловил момент, куда дальше, - если встанет на все четыре ровно, то сижу, а если будет ложиться на бок, надо найти место по левой стенке и окну, куда счас поставлю ноги). Машинка прокатилась так на двух, укатилась с дороги в снежок выше колена - и встала на все четыре, плотно вмявшись брюхом. Сама уже не выедет, нет. Пришлось немного покомандовать, поостанавливать грузовички, - то есть взять на себя те функции, которые был обязан реализовать пан водитель, в результате чего некий не очень умный зилист принял за водителя маршрутки меня и раскрыл ротик, на что пришлось и отвечать (он всё понял с одной попытки и притворился, что его рядом не стояло). Суровые ребята на старом армейском "утюге" тросом толщиной с мою ногу вытянули несчастный микробус на дорогу; желающим продолжать поездку можно занимать места. (Я не поехал.) Что с начала ситуации делал пан водитель маршрутки? - НИЧЕГО ровно. Как будто его и не было, как будто не он руликал рулём и вколотил машинку в снежок. Стоял в сторонке, пока его работу делали под ключ другие. В сухом остатке: в рабочей сетке мыслительных категорий господ с юга просматривается странное небрежение категориями рисков, прямых запретов, водительской этики и внимания на других участников движения. Недостаточная социализация по нашим условиям? В движении - представляют несомненную опасность для окружающих водителей и пешеходов, а при управлении маршрутными ТС - и для пассажиров у себя в салоне.