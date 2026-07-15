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Газета.ру

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Депутат Тутова: новые правила должны повысить объективность ВсОШ

Депутат Тутова: новые правила должны повысить объективность ВсОШ

Минпросвещения разработало изменения порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Теперь ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнований, а также лишатся возможности повторно участвовать в этапах олимпиады в течение года.

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