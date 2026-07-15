Депутат Тутова: новые правила должны повысить объективность ВсОШ

Минпросвещения разработало изменения порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Теперь ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнований, а также лишатся возможности повторно участвовать в этапах олимпиады в течение года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии