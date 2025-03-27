Польский «миграционный мост» к соседним странам

Польша всегда отличалась жесткой миграционной политикой среди стран ЕС. Только если раньше достаточно настороженное отношение было к выходцам из Африки и Ближнего Востока, то сегодня оно распространилось и на переселенцев из соседних стран.
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