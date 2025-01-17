© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ У каждого шведа в каждом поколении за последние 70 лет есть минимум один знакомый или знакомый знакомого, который "видел русскую подлодку".
Пираты XXI века: "русская угроза" вышла на новый уровень
Комментарии
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Анатолий Рябенко
США, НАТО и Европа думают всегда и во все века совместного сосуществования как нагадить России, как вывернуть очевидное в проделки России, как ещё больше раздуть русофобию и в тоже время прилагают много усилий получать из России всяких ресурсов и скидок. Это хобби идиотских соседей: хамить и грабить. Если бы Россия каждый раз обрубала какие ни будь связи то однозначно подобного хамства было бы намного меньше и больше показушного липового уважения.
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13 час.
Михалыч
СССР сразу ставил Запад на колени и не позволял развиваться конфликтам. От этого у СССР не было нынешних материальных, человеческих и репутационных потерь и народ жил уверенно и спокойно.
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12 час.
Владимир Елкин
Наш военный Балтфлот должен сопровождать нужные России суда с грузами, а все российские торговые корабли должны иметь средства защиты и небольшую группу вооруженной морской пехоты! И пусть пшеки с бритами попробуют эти корабли задержать!
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6 час.
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