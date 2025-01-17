Пираты XXI века: "русская угроза" вышла на новый уровень

Анатолий Рябенко

США, НАТО и Европа думают всегда и во все века совместного сосуществования как нагадить России, как вывернуть очевидное в проделки России, как ещё больше раздуть русофобию и в тоже время прилагают много усилий получать из России всяких ресурсов и скидок. Это хобби идиотских соседей: хамить и грабить. Если бы Россия каждый раз обрубала какие ни будь связи то однозначно подобного хамства было бы намного меньше и больше показушного липового уважения.