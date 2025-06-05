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Мощнейшие столбы дыма в Херсоне: Русские КАБы ударили прямо по администрации. Власти "завыли" от страха

Мощнейшие столбы дыма в Херсоне: Русские КАБы ударили прямо по администрации. Власти "завыли" от страха

ВС России сорвали авиаударом украинский флаг со здания Херсонской администрации.Сегодня утром вооружённые силы России нанесли мощный удар по администрации Херсона, находящейся под контролем вражеских сил.

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