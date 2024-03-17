Названа лучшая подлодка ВМС США

NI: «Вирджиния» Block V станет лучшей подлодкой ВМС США за всю историю Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) типа «Вирджиния» Block V станут лучшими подводными кораблями Военно-морских сил (ВМС) США за всю историю.
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