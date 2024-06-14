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Собянин поддержал команду кандидатов от «Единой России» на выборы в Мосгордуму

Собянин поддержал команду кандидатов от «Единой России» на выборы в Мосгордуму

Горожане оценят работу кандидатов и команды за последнее пятилетие В Москве прошла встреча мэра Сергея Собянина с кандидатами, представляющими партию «Единая Россия» на предстоящих выборах нового состава МГД.

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