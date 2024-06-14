Собянин поддержал команду кандидатов от «Единой России» на выборы в Мосгордуму

Горожане оценят работу кандидатов и команды за последнее пятилетие В Москве прошла встреча мэра Сергея Собянина с кандидатами, представляющими партию «Единая Россия» на предстоящих выборах нового состава МГД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии