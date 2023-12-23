В Москве в субботу ожидается снег и слабые дожди

Как пишет “РИА Новости”, сегодня в Москве ожидается снег и холодные условия. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в субботу облачно, небольшой снег местами будет переходить в мокрый.
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