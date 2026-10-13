«Битва моторов»: Юра Борисов и Иван Янковский в фильме о первом русском автомобиле

Кинокритик Сергей Сычев — о картине Ильи Маланина про создание «Руссо-Балта» и его пробег до Монако: глянцевая дореволюционная Россия, производственная драма вместо «Форсажа», Николай II в исполнении Сергея Волкова и сказ об импортозамещении.