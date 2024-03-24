Украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, боится выявления связи киевской стороны с террористическим актом, который произошел некоторое время назад в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».
Марков: Зеленский, вероятно, боится выявления связи Киева с терактом в «Крокусе»
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
у США к тому же и нет доказательств и н когда они эти доказательства не признает совей причастности к подрыву Северного потока №1 и №2 .Это ж сколько бабла надо будет возвратить тому кому нанесли ущерб ?
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13 час.
ninikooo Митусова
Судя по тому шабашу, который устроили, веселясь, « не братья «- рыльце у них явно в пушку. Так резвиться могут только отродья рода человеческого.
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13 час.
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