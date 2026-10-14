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В Харьковской области неизвестный расстрелял пятерых военнослужащих ВСУ

В Харьковской области неизвестный расстрелял пятерых военнослужащих ВСУ

На Украине очередной инцидент с применением огнестрельного оружия в отношении людей в военной форме. На этот раз со стрельбой всё более чем серьёзно с учётом количества жертв.

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