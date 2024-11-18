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Глава МВД Армении подал в отставку

Глава МВД Армении Ваге Казарян подал в отставку, сообщил пресс-секретарь ведомства Нарек Саркисян."Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян подал в отставку", – цитирует заявление Саркисяна издание Sputnik Армения.

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