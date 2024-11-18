Глава МВД Армении подал в отставку

Глава МВД Армении Ваге Казарян подал в отставку, сообщил пресс-секретарь ведомства Нарек Саркисян."Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян подал в отставку", – цитирует заявление Саркисяна издание Sputnik Армения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии