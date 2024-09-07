Певица Монеточка* отменила концерт в Казахстане из-за уголовного дела

Певица Монеточка* (настоящее имя Елизавета Гырдымова, родом из Екатеринбурга, (признана иностранным агентом в РФ) отменила концерт в Казахстане из-за риска депортации в Россию для суда по уголовной статье.
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