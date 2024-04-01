Позывной "Апостол": защита гражданских в Запорожской области и контроль военного транспорта

В зону СВО офицер запаса Денис с позывным Апостол отправился в числе добровольцев. За Победой. Нашего собеседника, как и его товарищей, в развернувшемся конфликте устроит только один результат – полное уничтожение метастаз неонацизма, угрожающих России, а зона боевых действий – это место, где становятся прочнее настоящая мужская дружба и взаимовыручка.