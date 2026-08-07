Карседо о политических взглядах Даку: «Проблем не будет, уверен. В «Спартаке» прекрасная атмосфера, политику не обсуждаем»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что никаких проблем касаемо политических взглядов Мирлинда Даку не будет.
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