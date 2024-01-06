Салат "Праздничный"

Вкусный, легкий, простой и нарядный салат несомненно украсит ваш стол. Хрустящие листья салата, нежный тунец, пикантные оливки и вяленые томаты, легкое послевкусие сыра и все это под вкуснецшей заправкой из йогурта.
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