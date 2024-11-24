Инсайдер: Хью Джекман продолжит играть Росомаху после “Мстителей: Секретные войны”, став частью команды Людей-ИксИнсайдер Даниэль Рихтман поделился информацией о том, что по его данным Хью Джекман продолжит играть Росомаху и после “Мстителей: Секретные войны”.